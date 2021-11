Luftverkehr: Flughafen BER rechnet mit 350 Millionen Konzernverlust

Der Hauptstadtairport BER ist noch länger auf Geld seiner staatlichen Eigentümer angewiesen und schreibt auch in diesem Jahr wegen der Coronakrise rote Zahlen. Der Betreiber FBB rechnet mit rund 267 Millionen Euro Umsatz und einem operativen Minus (Ebitda) von 48 Millionen Euro, wie aus einem FBB-Bericht an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hervorgeht, der Reuters am Freitag vorlag.