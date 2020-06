Luftverkehr: Niederlande unterstützen KLM mit 3,4 Milliarden Euro

Die niederländische Regierung stellt der Fluggesellschaft KLM ein Unterstützungspaket von 3,4 Milliarden Euro bereit. Es setze sich aus einem Kredit von einer Milliarde Euro und 2,4 Milliarden Euro Garantien für Bankkredite zusammen, teilte Finanzminister Wopke Hoekstra am Freitag mit. Mit der Hilfe stellen die Niederlande aber auch Bedingungen an KLM: Die Airline muss ihre Kosten um 15 Prozent senken, nachhaltiger werden und die Zahl der Nachtflüge am Amsterdamer Flughafen Schiphol reduzieren.