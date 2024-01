Luftverkehr: Ryanair an italienischen Flughafen-Slots von ITA Airways interessiert

Europas größter Billigflieger Ryanair liebäugelt mit dem Kauf von womöglich freiwerdenden Slots von ITA Airways. Im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der italienischen Staatsairline durch die Lufthansa rechnet Ryanair mit freiwerdenden Verkehrsrechten am Flughafen Fiumicino in Rom sowie an den Mailänder Flughäfen Malpensa und Linate, wie Konzernchef Michael O'Leary am Dienstag sagte. „Wir sind sehr an weiteren Slots in Fiumicino interessiert“, ergänzte er. Die Zeitfenster in Linate seien für das Unternehmen weniger von Bedeutung, weil es in Bergamo und Malpensa wachsen wolle.