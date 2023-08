Luftverkehrsbranche: Flugbetrieb stabilisiert sich - Personalsorgen bleiben

Airlines und Flughäfen in Deutschland haben die Reisenden nach Angaben des Branchenverbands BDL in diesem Sommer besser bedient als im teils chaotischen Vorjahr. Dank intensiver Vorbereitungen der Branche sei der Start in die Ferienzeit reibungsloser ohne größere Störungen und Wartezeiten gelungen, erklärte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Dienstag.