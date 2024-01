Lukas Podolski Wir fahren nach Berlin: Das Erfolgsrezept von Mangal Döner

Im Februar oder März könnte es so weit sein. Geplant ist die erste Hauptstadtfiliale ausgerechnet in Kreuzberg auf dem Kottbusser Damm. Es ist der Ort, an dem der Döner Kebab deutsch-türkischer Machart in den 1970er-Jahren angeblich erfunden wurde. Die Konkurrenz vor Ort ist groß: Insgesamt soll es über 1000 Döner-Läden in der Hauptstadt geben. Und mit „Baba’s Döner by Massiv“ gibt bereits eine andere Dönerkette mit Star-Power. Poldi kontert, wie gewohnt unnachahmlich: „In Berlin kannst du nichts falsch machen.“



Lesen Sie auch: Prinzessin einigt sich im Millionen-Streit mit McDonald's