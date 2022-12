Luxusgüter Der Luxusboom in der Krise

Wegen stark erhöhter Energie- und Lebensmittelpreise müssen Verbraucher in Deutschland den Gürtel enger schnallen. Es wird gespart bei Lebensmitteln, beim Heizen und bei Freizeitausgaben. Doch nicht alle scheint die Krise zu treffen: Der Luxusgütermarkt scheint den Ukraine-Krieg, die Inflation und die Energiekrise bereits überwunden zu haben. Das Geschäft mit dem Luxus boomt – deutschlandweit werden Rekordumsätze gemacht. Im Jahr 2022 ist der Umsatz auf 330 Milliarden Euro gestiegen, ein Anstieg von fast 15 Prozent.

Dabei hatte die Coronapandemie der Luxusgüterindustrie im Jahr 2020 noch den größten Einbruch ihrer Geschichte beschert. Die Krise hielt in der Branche aber nicht lange an: Nach einer Studie der Unternehmensberatung Bain übertraf der weltweite Markt für persönliche Luxusgüter wie Kleidung und Schmuck schon 2021 mit 288 Milliarden Euro das Vor-Corona-Niveau. Und der Trend reißt auch 2022 nicht ab.