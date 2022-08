Luxusgüter-Hersteller Ausstieg aus Luxus-Onlinehändler kommt Richemont teuer zu stehen

„Ein langes Warten auf den schmerzhaften Ausstieg aus Yoox-Net-A-Porter“, urteilte Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy. „Endlich eine gute Nachricht für Richemont. Der Deal beendet die jahrelange Underperformance und die hohen Investitionen in YNAP.“ Die Anleger applaudierten: Mit einem Kursplus von 1,4 Prozent setzten sich Richemont an die Spitze der leicht schwächer tendierenden Schweizer Standardwerte. Die Farfetch-Aktien dagegen büßten in London 2,6 Prozent ein.