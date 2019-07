Luxusgüter: Uhrengeschäft bereitet Richemont Probleme

Schon beim Uhrenhersteller Swatch hatten die Proteste in Hongkong, die sich gegen ein Gesetz zur Auslieferung verdächtiger Personen an China richten, auf das Geschäft gedrückt. Die Exporte der gesamten Schweizer Uhrenindustrie nach Hongkong brachen in dem nach den USA wichtigsten Markt im Juni um über ein Viertel ein, insgesamt gingen sie um rund elf Prozent zurück.