Luxusgüterindustrie Edeljuwelier Tiffany schreibt wieder schwarze Zahlen

Der Umsatz brach im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent auf 747 Millionen US-Dollar (631 Millionen Euro) ein, während der Gewinn um rund drei Viertel auf 31,9 Millionen Dollar (ca 27 Millionen Euro) zurückging, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte.