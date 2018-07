Luxusgüterkonzern: Chinesen greifen bei Hermès zu

ParisDer französische Luxusgüterkonzern Hermès profitiert von einer ungebremsten Nachfrage aus China. Im ersten Halbjahr dürfte sich der operative Gewinn deshalb in Reichweite zum Rekordniveau des Vorjahreszeitraums bewegen, teilte das für seine teuren Seidentücher und Handtaschen bekannte Unternehmen am Freitag mit. Im zweiten Quartal legte der Umsatz um gut sieben Prozent auf 1,46 Milliarden Euro zu, den Halbjahresgewinn will Hermès erst Mitte September veröffentlichen.