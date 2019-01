 Luxusgüterkonzern: „Gelbwesten“-Proteste bremsen Richemont im Weihnachtsquartal

ZürichDie Protestkundgebungen der „Gelbwesten-Bewegung“ in Frankreich haben den Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont im Weihnachtsquartal gebremst. Die sozialen Unruhen hätten sich negativ auf die Touristenströme ausgewirkt und zu Ladenschließungen an sechs aufeinanderfolgenden Samstagen geführt, erklärte Richemont am Freitag.