Luxusgüterkonzern: Hedgefonds Third Point greift Richemont an

Über einen möglichen Zusammenschluss von Richemont und Kering war in der Vergangenheit wiederholt spekuliert worden. Nach der guten Aktienkursentwicklung in den vergangenen Monaten wäre Richemont dafür nun in einer besseren Ausgangslage als noch zu Jahresbeginn. Kering ist an der Börse gut 82 Milliarden Euro wert, Richemont rund 63 Milliarden Franken. Am Montag stiegen die Aktien des Genfer Unternehmens um 2,1 Prozent.