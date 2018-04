Luxusgüterkonzern: LVMH steigert seinen Umsatz deutlich

Einmal mehr ziehen Mode und Lederwaren die Verkäufe des größten Luxusunternehmens der Welt. In einem immer wieder als reif titulierten Markt schnellte der Umsatz hier um ein Viertel in die Höhe. Mit fast 4,3 Milliarden Euro setzt LVMH hier deutlich mehr um als in jedem anderen seiner wichtigsten Segmente.