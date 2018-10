Luxusgüterkonzern Richemont an italienischem Juwelier Buccellati interessiert

MailandDer Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont soll einem Zeitungsbericht zufolge am italienischen Juwelier Buccellati interessiert sein. Der Mailänder Schmuckhersteller wurde im vergangenen Jahr von der chinesischen Gansu Gangtai übernommen. Doch der Deal, der Kreisen zufolge Buccellati mit 270 Millionen Euro bewertet, stecke wegen der von Chinas Regierung verhängten Beschränkungen für Investitionen im Ausland in Schwierigkeiten, berichtete „Corriere della Sera“ am Montag.