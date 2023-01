Luxusgüterkonzern: Richemont schwächelt in China wegen Covid

Auch die Konkurrenz bekam die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-Pandemie in China zu spüren. So teilte der britische Luxus-Modekonzern Burberry am Mittwoch mit, dass sich das Umsatzwachstum im Schlussquartal 2022 deutlich auf ein Prozent verlangsamte. Ergebniszahlen des französischen LVMH-Konzerns, der Gucci-Mutter Kering und des Schweizer Uhrenherstellers Swatch werden in den kommenden Wochen erwartet.