Luxuskonzern LVMH prüft Corona-Auswirkungen auf Tiffany-Übernahme

Der französische Luxuskonzern LVMH will die Auswirkungen der Coronakrise auf die beschlossene Übernahme des US-Juweliers Tiffany prüfen. Der Verwaltungsrat habe sich in seiner Sitzung am Dienstag auf die Auswirkungen der Pandemie konzentriert, hieß es am Donnerstag in einer Stellungnahme des Pariser Konzerns.