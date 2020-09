Luxusmode Escada meldet erneut Insolvenz an

Den Verwaltungsrat der Escada SE bildeten fortan Monica Pamela Van Zyl, Mariska Supra und Elmarie Ibanez, drei Frauen mit Adresse in Südafrika. Wenig später verließen die Geschäftsführerin Epple-Righi und Finanzchef Torsten Dühring das Unternehmen. Ihnen folgten im Februar zwei Damen mit Wohnsitz in Südafrika. Ob und wie sie das Unternehmen aus der Ferne steuerten, bleibt offen. Auch ihre Bestellung zu Geschäftsführerinnen wirft Fragen auf. Laut einem im Handelsregister hinterlegten Protokoll stimmte der Verwaltungsrat am 19. Februar 2020 via Telefonkonferenz über die Personalien ab. Erstaunlicherweise datiert das von der Verwaltungsratsvorsitzenden unterschriebene Protokoll, in der die Telefonkonferenz erwähnt wird, aber schon vom 18. Februar.