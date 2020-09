Luxusmode: Modemarke Escada ist erneut insolvent

Das Insolvenzverfahren betreffe ausschließlich die Escada SE in Aschheim bei München und keine weiteren Gesellschaften der Unternehmensgruppe, sagte der Sprecher. Betroffen seien 180 Mitarbeiter in der Zentrale und in acht Stores in Deutschland. Ziel des Managements sei die Fortführung des Geschäftsbetriebs im Rahmen bereits eingeleiteten Restrukturierung.