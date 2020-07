Luxusmodefirma : Burberry streicht nach Umsatzeinbruch 500 Stellen

Nach einem Umsatzeinbruch im Quartal infolge des Corona-Shutdown zieht der britische Luxusmodekonzern Burberry die Reißleine. Der Vorstand will 500 Stellen streichen und so 55 Millionen Pfund (61 Millionen Euro) - fünf Prozent der Gesamtkosten – einsparen, wie der für seine Trenchcoats und Karomuster bekannte Traditionskonzern am Mittwoch mitteilte. Die einmaligen Aufwendungen für das Sparprogramm lägen bei 45 Millionen Pfund.