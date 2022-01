Luxusmodehändler Mytheresa „Omikron ist für unser Geschäft im Grunde unwesentlich“

Tatsächlich konnte die digitale Luxusboutique in den vergangenen Monaten sowohl in Lockdown-Phasen wie in Zeiten der Öffnung den Umsatz steigern. Nach der ersten Schließungswelle im stationären Handel hätten viele Kunden erstmals den Onlineeinkauf im Luxussegment ausprobiert. „Als es dann in vielen Regionen der Welt wieder los ging mit Festen und Events, zog die Modenachfrage an, wovon wir ebenfalls profieren konnten“, sagt Beer. Im vergangenen Geschäftsjahr, das im Juni endete, erzielte Mytheresa einen Umsatz von rund 612 Millionen Euro, 36 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Kundenzahlen seien ähnlich stark gestiegen, sagt Beer und „unsere Ebitda-Marge lag bei rund neun Prozent“. Auch nach der Pandemie soll es mit zweistelligen Zuwachsraten weitergehen. Der Finanzchef rechnet „mit einem dauerhaften Umsatzwachstum von 22 bis 25 Prozent pro Jahr - und zugleich mit ordentlichen Erträgen“.