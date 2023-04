Luxusportal Mytheresa: „Der Luxusmarkt ist der resilienteste Markt, den es gibt“

Der Unterschied? Der Luxusmarkt ist zwar kleiner, aber deutlich margen- und wachstumsstärker. Und zudem robuster. Das zeigt sich einmal mehr in diesen Tagen, in denen Verbraucher unter der hohen Inflation leiden und ihre Ausgaben reduzieren, um teurere Lebensmittel und höhere Heizkosten bezahlen zu können. Während Einzelhändler im Massenmarkt reihenweise in die Knie gehen, läuft das Luxusgeschäft unbeeindruckt weiter. „Diejenigen Kunden, die sich ab und zu einzelne Luxusprodukte wie Sneaker oder Taschen leisten, sind Ende vergangenen Jahres etwas zurückhaltender geworden“, sagt Kliger. „Aber unsere klassischen Luxuskunden trotzen bislang allen Krisen.“ Daran werde sich so schnell auch nichts ändern, ist der Mytheresa-Chef überzeugt und verweist auf den Reisemarkt als Trendbarometer. „Wir sehen, wie wohlhabende Kunden momentan ihren Urlaub planen“, so Kliger. „In vielen Luxusresorts werden die Betten knapp. In Capri und St. Tropez bekommen Sie kaum noch etwas.“ Das sei ein sehr starker Indikator für die Marktentwicklung. Denn wer ein Highend-Domizil am Meer bucht, wird am Bikinioberteil nicht sparen. Für die Dolce&Gabbana-Version mit Kristallen ruft Mytheresa übrigens 1450 Euro auf.