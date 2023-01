Luxusuhrenhändler Watchmaster Erst ein Millionenraub, dann die Insolvenz – und jetzt die Rettung?

Es war einer der spektakulärsten Raubzüge der vergangenen Jahre: Am 19. November 2022 drangen zwei Männer in den Tresor einer ehemaligen Privatbank an der Berliner Fasanenstraße in Charlottenburg ein. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie die beiden Täter in Uniformen einer Wachfirma, mit Basecaps und Corona-Masken im Gesicht die Videokameras im Tresorraum mit Farbe besprühen. Anschließend knacken sie rund 1200 Schließfächer – und machen Beute in Millionenhöhe. Denn in den Schließfächern hatte unter anderem der Onlinehändler Watchmaster Uhren gelagert. Angeblicher Verkaufswert: rund zehn Millionen Euro.