„Mach den Switch“ Pepsi holt zu Coca-Cola auf – ein bisschen

Als weiteres Argument für einen Wechsel versucht Pepsi es nun daher mit dem Thema Nachhaltigkeit. So will PepsiCo seine Chips künftig nur noch aus regionalen Kartoffeln herstellen, dazu noch sollen sie in Europa fortan in Sonnenblumenöl brutzeln statt in Palmfett. Außerdem will PepsiCo hier den Salzgehalt und in den Getränken den Zuckeranteil reduzieren.