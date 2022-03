Mächtige aus dem Dunstkreis von Putin „Dubai ist ein sicherer Hafen für Oligarchen“

Die Menschen von Ihrer Liste stehen ja teilweise auf Sanktionslisten der USA oder der EU. Sind sie in Dubai wirklich sicher vor Sanktionen?

Der Druck auf die Vereinigten Arabischen Emirate wird zunehmen. US-Sanktionen sind sehr effektiv, weil jede Firma Geschäfte mit US-Unternehmen machen und dieses Geschäft nicht gefährden will. Vor kurzem wurden die Emirate auf die von der Geldwäsche-Wächter-Organisation Financial Action Task Force auf die graue Liste gesetzt. So was mag kein Land, vor allem weil die Emirate in den vergangenen Jahren versucht hatten, ihren Ruf als Geldwäscheparadies loszuwerden. Erst im Februar haben die USA und die Emirate ein Abkommen unterzeichnet, das die Emirate zu mehr Kooperation bei Rechtshilfeersuchen verpflichtet. Es wird sich zeigen, ob sich die Emirate trauen, es mit den USA aufzunehmen.