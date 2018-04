Magnum, Ben & Jerry's und Co.: Unilever verkauft besonders viel Eiscreme

Vor allem ein Vorhaben der Unilever-Führung wirft an der Börse Fragen auf: Der geplante Umzug der Firmenzentrale nach Rotterdam. Unilever hat seit fast 100 Jahren eine Doppelstruktur mit zwei rechtlich eigenständigen Unternehmen, einem in den Niederlanden und einem in Großbritannien. Künftig soll Unilever nur noch einen rechtlichen Hauptsitz haben – und zwar in Rotterdam. Eine Maßnahme in Reaktion auf den Vorstoß des US-Konzerns Kraft Heinz, der Unilever vor einem Jahr übernehmen wollte.