Marc Fielmann „Wir haben gemerkt, was es bedeutet, ein Familienunternehmen zu sein“

Günther Fielmann hatte die Optikerkette 1972 gegründet und zum Marktführer in Zentraleuropa aufgebaut. 2019 gab er den Vorstandsvorsitz komplett an seinen Sohn Marc ab. Günther Fielmann starb am 3. Januar dieses Jahres.

Der Tod seines Vaters sei eine Zäsur, auch für das Unternehmen, sagte Marc Fielmann der WirtschaftsWoche: „Nun ist es an uns, die Fielmann-Gruppe in die Zukunft zu führen.“