Mark Parker: Nike-Chef entschuldigt sich bei Mitarbeitern für „Männerclub“-Kultur

Parker will sich nun offenbar für mehr Diversität bei Nike einsetzen. So wurden in den vergangenen Tagen zwei Frauen in Führungspositionen befördert: Amy Montague wird Vizepräsidentin des Unternehmens sowie Chefin der internationalen Sparte von Nike. Kellie Leonard, ehemalige Vize-Kommunikationsvorsitzende, wird Chefin der Abteilung für Diversität und Inklusion. Beide Positionen waren zuvor in Männerhand.