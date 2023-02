Marke wird „unberechtigt benutzt“ Die Baumarktkette Obi hat Ärger in Russland

Viele deutsche Unternehmen haben nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine das Ende ihrer Geschäftsaktivitäten in Russland angekündigt. Dass der Rückzug alles andere als einfach ist, müssen die Manager der deutschen Baumarktkette Obi gerade erfahren. Die Tengelmann-Tochter will sich rechtlich dagegen wehren, dass die Marke Obi fast ein Jahr nach dem Verkauf an Investoren in Russland weiterhin genutzt wird.