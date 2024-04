Markenrecht Marken am Rande von Recht und Moral

Die Macher des Kinohits „Fack ju Göthe“ konnten sich dagegen vor Gericht durchsetzen. Constantin Film konnte nach einem langen und intensiven Rechtsstreit nachweisen, dass hier nicht die Beleidigung im Vordergrund steht, sondern in dem speziellen Kontext die Ablehnung der Schule.



Das EU-Gericht stützt sich in seiner aktuellen Entscheidung vor allem auf die Sitten, Gebräuche und Moralvorstellungen der Spanierinnen und Spanier. Diese seien „mit Pablo Escobar aufgrund der Verbindungen zwischen Spanien und Kolumbien am besten vertraut“. Dies sei, so Jung, ein übliches Vehikel, mit dem die Rechtsprechung vermeide, 27 Einzelgutachten einholen zu müssen. So sei im Fall der Mafia selbstverständlich die italienische, im Fall der angeblichen Beleidigung des Dichterfürsten Goethe die deutsche Sichtweise ausschlaggebend gewesen. Es reiche, „wenn ein nicht unmaßgeblicher Teil der Union von dieser Thematik beeinträchtigt wird“, so der Rechtsexperte.