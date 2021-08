Markenrechtsstreit Schlechte Chancen für Bübchen gegen Nivea

Beiersdorf weist die Darstellung entschieden zurück. Auch die Vorsitzende Richterin der 4. Kammer für Handelssachen am Landgericht Düsseldorf signalisierte bei der mündlichen Verhandlung Zweifel an der Berechtigung der Vorwürfe. Elisabeth Stöve meinte, nach der vorläufigen Einschätzung des Gerichts orientiere sich die Aufmachung der Babyprodukte von Beiersdorf eher an der Gestaltung anderer Nivea-Produkte als am Bübchen-Design. „Der Markt ist voll mit hellblauen Produkten im Baby-Pflegebereich“, sagte die Vorsitzende Richterin. Von einer wettbewerblichen Eigenart könne hier keine Rede sein.