Markenstrategie McDonald's beendet Partnerschaft mit DFB und sponsert E-Sports

BerlinDer Fast-Food-Gigant McDonald's beendet nach 15 Jahren sein Sponsoring beim Deutschen Fußball-Bund. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wird es sich dafür künftig stärker beim E-Sport und Trendsportarten engagieren. So solle die am Jahresanfang gestartete Partnerschaft mit der Electronic Sports League (ESL) auch 2019 fortgesetzt werden. Die Entscheidung spiegele die generelle Markenstrategie wider, näher an die Lebenswelt der Teens und Twens heranzurücken, hieß es zur Begründung.