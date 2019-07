Markenstreit Amazon verliert gegen Ortlieb

Der Hersteller von Fahrrad-Gepäcktaschen und -Rucksäcken bietet selbst keine Produkte über Amazon an. Das begründet Martin Esslinger, der internationale Verkaufsleiter von Ortlieb, bei einem Interview mit der WirtschaftsWoche damit, dass sie ihren Käufern einen bestimmten Fachhandelanspruch gewährleisten wollen. „Wir verstehen darunter einen qualitativ hochwertigen Verkauf mit entsprechend geschulten Verkäufern bzw. Beratungstools oder Inhalten zur Marke und unseren Produkten, denn die Qualität unserer Produkte zeigt sich auch im Service.“ Auch die Verantwortlichkeiten gegenüber dem Endverbraucher seien nicht transparent. „Zum anderen wehren wir uns gegen den Missbrauch unserer Marke. Es geht nicht an, dass Verkäufer mit unseren Produkten werben, obwohl sie diese offiziell gar nicht in Ihrem Produktportfolio führen. Denn in dieser Konstellation wird die Marke Ortlieb nur dafür genutzt, den Umsatz von Wettbewerbsprodukten anzukurbeln. Darin sehen wir eine klare Verletzung unserer Markenhoheit“, so Esslinger.