Marketing Petition für „FruFoo“: Wann Nostalgieprodukte funktionieren

Früher war alles besser– zumindest dürften viele FruFoo-Fans diesen Eindruck haben, wenn sie die Joghurtregale im Supermarkt nach etwas Brauchbarem absuchen. Denn der beliebte Quark der Neunzigerjahre ist dort schon seit 15 Jahren nicht mehr zu finden. Der Joghurt des Milchprodukte-Herstellers Onken aus Moers am Niederrhein war bis 2004 auf dem Markt und wegen des in der Mitte enthaltenen Spielzeugs besonders bei Kindern beliebt. Heute wünschen sich viele Liebhaber FruFoo zurück in den Lebensmittelhandel – und haben sogar eine Online-Petition gestartet mit dem Titel „Wir wollen Frufoo zurück“.