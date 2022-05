Marketing und Preiserhöhungen „Man sollte Kunden die Preissteigerung erklären“

Was kommt bei Kunden besser an, eine hohe Preissteigerung oder mehrere kleine?

Ich würde Unternehmen mehrere kleine Preissteigerungen empfehlen. Eine große Steigerung kann sich sofort in sinkender Nachfrage niederschlagen. Kleine Preissteigerungen geben Kunden Zeit, sich an höhere Preise zu gewöhnen. Im besten Fall bemerken die Kunden sie gar nicht.