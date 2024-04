Marketing-Unfall Rewe in der Cornflakes-Falle

Durch die Folgekosten der Energiekrise sahen sich viele Lebensmittelhersteller und Händler gezwungen, entweder die Produktpreise zu erhöhen oder die Produktmenge in den Verpackungen zu reduzieren. Letzteres wurde den Unternehmen unter dem Kunstwort Shrinkflation oft als versteckte Preiserhöhung vorgeworfen. Nicht so bei Frosta. Das Unternehmen kennzeichnete den reduzierten Inhalt auf der Packung und kommunizierte proaktiv. Diese Strategie wurde mit positiver Resonanz auf allen Kanälen belohnt.



Lesen Sie auch: Kellogg's Frosties haben mehr Zucker als Coca-Cola und Sahnetorte zusammen



Den aktuellen Fehltritt von Rewe hält der LMU-Experte für einen Ausrutscher: „Rewe hat eine Unternehmenskommunikation, die sehr auf Offenheit und auch Transparenz ausgelegt ist“, sagt Sarstedt. Das Unternehmen verstehe sich als Partner der Kunden und kommuniziere in der Regel auch so. Deutlich schlechter als Rewe habe sich der Bierhersteller Budweiser geschlagen.