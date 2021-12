Marktmacht des Onlinehändlers Verdi spricht sich für „Vergesellschaftung“ von Amazon aus

„Das Verhalten von Amazon erinnert an einen Gutsbesitzer“, kritisiert Gewerkschafts-Vertreter Akman. Gehälter bei Amazon lägen „nach wie vor deutlich unter denen in tarifgebundenen Handelsunternehmen“. Beschäftigte würden „über ständige Überwachung und Arbeitshetze auf Kosten ihrer Gesundheit“ berichten, so Akman. Amazon wies die Vorwürfe bislang stets zurück. Akman sieht die Politik in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass „Amazon nicht länger die geltenden Gesetze und Vorschriften umgehen kann“. Dazu gehörten Maßnahmen, Steuervermeidung einen Riegel vorzuschieben und den Konzern für die Nutzung der öffentlichen Infrastruktur zur Kasse zu bitten.



