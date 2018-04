Marktmacht Edeka: „Mittelständler müssen sich Sorgen machen“

Wen meinen Sie?

Kleine Mittelständler, die keine Markenwaren anbieten, deren Produkte also austauschbar sind, und die meist nur räumlich begrenzte Vertriebskraft haben. Die steigende Marktmacht des Lebensmittelhändlers Edeka muss ihnen Sorgen machen. In Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen, wo Kaiser’s Tengelmann zuvor präsent war, ist die Stellung von Edeka stärker geworden. Weil ein Abnehmer weggefallen ist, können Lebensmittelproduzenten ihre Produkte nun an weniger Handelsunternehmen verkaufen. Für einen regionalen Obst- und Gemüsebauern oder einen kleinen Markenartikelhersteller kann das ein Problem sein.