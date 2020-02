Marktmacht von Aldi, Lidl, Rewe und Edeka Die zehn Verbote

Wie sinnvoll und wirksam die „schwarze Liste“ in der Praxis sein wird, ist umstritten. Der Handel wehrt sich gegen den Vorwurf, Landwirte und Hersteller zu stark unter Druck zu setzen. Dort sieht man die Schwierigkeiten vieler Bauern als Folge von Überkapazitäten im Markt und verweist darauf, dass die Preise für Nahrungsmittel seit 2005 um knapp acht Prozent gestiegen sind.



Seit Monaten gehen Bauern immer wieder auf die Straße, um gegen die Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft zu demonstrieren. Dabei geht es auch um Umweltauflagen, mit denen die Bundesregierung Boden, Wasser und Luft schützen will. Die Bauern sehen sich in ihrer Existenz bedroht und fordern, für Umweltschutz – aber auch insgesamt für ihre Produkte – angemessen bezahlt zu werden.