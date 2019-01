 Marktstudie: Stationärer Modehandel in Deutschland schrumpft weiter

Frankfurt (Main)Der stationäre Modehandel in Deutschland ist 2018 einer Marktstudie zufolge weiter geschrumpft. Trotz der insgesamt guten Konsumstimmung in der Bundesrepublik seien die Umsätze der Textilhändler in den Fußgängerzonen und Einkaufszentren im vergangenen Jahr im Schnitt um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das berichtete das Fachblatt „Textilwirtschaft“ unter Berufung auf seine regelmäßig durchgeführten Erhebungen im Modemarkt am Dienstag.