Massenentlassungen bei Techunternehmen Man kann sich auch ins Abseits kürzen

Merken Sie nun, dass Sie in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen haben, schieben Sie es auf den Markt: höhere Zinsen, schlechte Stimmung unter Investoren, die Inflation, verminderte Kauflust. Damit können Sie sich verschlanken, Kosten senken und die Bilanzen aufhübschen. Da Entlassen gerade im Trend liegt, wird Ihnen das wohl auch kaum jemand so richtig übel nehmen – außer natürlich Ihre Exmitarbeitenden.



Aber: Wenn Sie im Aufschwung dann wieder Personal aufstocken wollen und in neue, innovative Geschäftsfelder investieren, dann wundern Sie sich nicht, wenn das Personal weg ist. Bei Konkurrenten, die die jetzige Situation für sich zu nutzen wissen. Und die guten Leute übernehmen.



