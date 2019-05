Maßnahmen gegen Fake-Shops „Nur ein Tropfen auf den heißen Stein“

Bis die Maßnahmen der Länder in Kraft treten, dürfte es noch ein wenig dauern. Was können Verbraucher schon jetzt tun, um sich vor Fake-Shops zu schützen? Mal abgesehen davon, dass sie nach Ihren Siegeln Ausschau halten können.

Wenn der Händler nur Zahlungsmöglichkeiten anbietet, die ich nicht zurückfordern kann, sollten Verbraucher schnell skeptisch werden. Meist bieten Fake-Shops nur die Zahlung per Vorkasse oder über Kreditkarten an – auch wenn man bei manchen Kreditkarten eine Zahlung unter Umständen zurückbuchen kann. Wichtig ist es, auf die Gewährleistung eines dritten Unternehmens zu achten, zum Beispiel auf einen Trusted-Shops-Käuferschutz oder einen PayPal-Käuferschutz.