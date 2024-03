Matratzenimperium in der Krise Matratzenhersteller Breckle meldet Insolvenz an

von Henryk Hielscher 25. März 2024

Das Breckle-Werk in Northeim. Der Matratzen-Hersteller hat Insolvenz angemeldet. Bild: imago images Bild:

In einer gigantischen Fabrik in Northeim produziert das Unternehmen Breckle täglich bis zu 3000 Matratzen. Doch seit geraumer Zeit steckt die Gruppe in der Krise – und hat nun Insolvenz angemeldet.