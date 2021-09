McDonald’s Happy Meal mit grünem Anstrich

Der Vorstoß klingt eindrucksvoll: Der Fastfoodriese McDonald's will die Verwendung von Plastik in den mehr als eine Milliarde Kinderspielzeugen, die das Unternehmen jedes Jahr weltweit verkauft, in den kommenden Jahren drastisch reduzieren. So sollen in den Happy-Meal-Angeboten für Kinder künftig mehr Spielzeuge aus recycelten oder pflanzlichen Kunststoffen hergestellt werden, kündigte der US-Konzern an. Auch in Deutschland plant das Unternehmen demnach, den Plastikanteil zu senken. „Ziel für den deutschen Markt ist es, bis 2025 komplett auf nachhaltigere Spielzeuge im Happy Meal umzustellen“, sagte eine Sprecherin der WirtschaftsWoche.