McDonald’s, Starbucks, Coca-Cola Der russische Rebranding-Boom

Brand-Strategist Andrea Yildiz erklärt, dass das Rebranding der großen Marken in Russland vor allem einen wirtschaftlichen Auslöser hat. Die neuen Investoren können mit dem Rebranding Erfolg haben, weil die Macht bei der Zielgruppe liegt. Diese hat sich über die vergangenen Jahre an die Marken gewöhnt, so gab es beispielsweise seit 15 Jahren Starbucks-Filialen in Russland, McDonald’s eröffnete die erste Filiale 1990 in Moskau. Die Konsumierenden identifizieren sich durch Coca Cola, KFC und Co. mit dem amerikanischen Lifestyle, so Yildiz. „Es gibt genügend Alternativen, trotzdem sind amerikanische Ketten ein Erfolg in Ländern wie Russland“.