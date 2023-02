Media Markt und Saturn Ceconomy-Aktie bleibt im Krisenmodus

An der Börse wird sein Optimismus bislang aber nicht geteilt. Vorräte und Warenbestand sind mit 3,35 Milliarden Euro immer noch hoch, vor allem im Vergleich zum Cash-Bestand in Höhe von 2,6 Milliarden Euro. Auch ein angekündigter Verkauf der MediaMarkt-Läden in Schweden an den nordeuropäischen Konkurrenten Power International AS dürfte für wenig Begeisterung sorgen. Zwar wird Ceconomy den Verlustbringer los und wird mit 20 Prozent an der schwedischen Tochter Power Sweden beteiligt. Allerdings erwartet Ceconomy aus dem Deal einen negativen Effekt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Ein happiger Betrag für ein Tochterunternehmen, das zuletzt nur rund 506 Millionen Euro Umsatz erzielt hat.