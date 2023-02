Media Markt und Saturn Mehr Geiz wäre geil

„Wir lassen die Themen Kosten, Profitabilität und Liquidität nicht aus den Augen“, beteuert denn auch Vorstandschef Wildberger in seinem Redemanuskript. Konkret will er beispielsweise das Onlinegeschäft ausbauen. Die „nächste Zielmarke“ sei ein E-Commerce-Anteil von 30 Prozent am Gesamtumsatz, kündigt Wildberger an. Zuletzt lag der Anteil bei 25 Prozent. So will Wildberger das Onlinemarktplatzangebot mit externen Anbietern erweitern und in weiteren Ländern starten, wodurch zugleich das eigene Sortiment gestrafft und die kostspielige Lagerhaltung reduziert werden können. Über den Marktplatz „erweitern wir unser Sortiment, ohne selbst ins Warenrisiko gehen zu müssen“, so Wildberger. „Ende 2022 hatten wir bereits rund 900 Reseller auf unserer Plattform, die insgesamt 700.000 Produkte anbieten.“ Potenzial sieht Wildberger auch im Retail-Media-Geschäft, bei dem Markenhersteller gegen Gebühr Produktwerbung in Webshops oder Apps der Elektronikketten schalten.