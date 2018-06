Media-Saturn: Ceconomy prüft offenbar Kapitalerhöhung für Russland-Deal

Media-Saturn ist die wichtigste Beteiligung der Düsseldorfer Holding Ceconomy. Diese ist im Sommer aus der Aufspaltung von Metro in einen Elektronik- und einen Lebensmittel-Konzern hervorgegangen. Ceconomy hatte dabei einen Anteil von knapp zehn Prozent an der neuen Metro erhalten. Dieser hat aber massiv an Wert verloren – im vergangenen Quartal musste Ceconomy den Anteil um 131 Millionen Euro abschreiben. Ceconomy hält einen Anteil von 24 Prozent an der französischen Fnac Darty, der 452 Millionen Euro kostete.