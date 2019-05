Media-Saturn-Holding in der Krise: Kriselnde Ceconomy kämpft weiter mit sinkenden Umsätzen

DüsseldorfDie kriselnde Elektronikhandelsholding Ceconomy kämpft weiter mit Rückgängen bei Umsatz und Ertrag. Die Erlöse seien im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 auch bedingt durch das in diesem Jahr spätere Oster-Geschäft um zwei Prozent auf fünf Milliarden Euro geschrumpft, teilte Ceconomy am Dienstag mit. Vor allem in Südeuropa ging das Geschäft zurück. Der bereinigte operative Ertrag (Ebitda) stagnierte bei 80 (Vorjahr: 82) Millionen Euro. Ein Sparprogramm soll Besserung bringen. „Ceconomy befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch, der auch die geschäftliche Entwicklung beeinflusst“, sagte der neue Chef Jörn Werner.