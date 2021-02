MediaSaturn: Dauerstreit soll enden: Ceconomy wirbt für Übernahme von MediaSaturn

Die Elektronikhandelsholding Ceconomy versucht den Befreiungsschlag: Die Aktionäre sollen bei der Hauptversammlung am Mittwoch den Plänen für eine komplette Übernahme der Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn zustimmen. Vorstandschef Bernhard Düttmann warb in einer vorab verbreiteten Präsentation für die Pläne. Diese würden künftig für einfachere Strukturen sorgen. Die streitbare Media-Saturn-Gründerfamilie Kellerhals trennt sich nach den Plänen von ihrem Minderheitsanteil an Media Markt und Saturn und geht dafür bei Ceconomy direkt an Bord. Stimmen die Anteilseigner der Transaktion bei der virtuellen Hauptversammlung wie erwartet zu, soll der lange Machtkampf zwischen der Familie und den Düsseldorfern um die Elektronikhandelsketten ein Ende haben. „Unsere Einigung läutet eine neue Stufe der langfristigen Zusammenarbeit ein“, warb Jürgen Kellerhals.