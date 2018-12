MediaSaturn-Mutter Ceconomy schreibt nur Mini-Gewinn

Auf einen neuen Chef kommt viel Arbeit zu. Die Holding sei zu komplex aufgestellt, hatten etwa HSBC-Analysten angemahnt. Ein neues Management müsse dies ändern, Media Markt und Saturn zentralisierter aufstellen und Kosten einsparen. Ceconomy will die Probleme verstärkt angehen und in IT und Logistik investieren, kündigte das Unternehmen nun an.